رئيس جهاز النوبارية الجديدة يجري جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المدينة

أجرى الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، جولة تفقدية ليلية برفقة مديري الإدارات التنفيذية لمتابعة تنفيذ أعمال الخدمات والمرافق بأحياء المدينة.

واستهل إسماعيل رئيس الجهاز جولته بالمرور على منطقة الموقف لمتابعة أعمال التطوير والزراعة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة البرجولات والمقاعد الخرسانية تيسيرا على المترددين على الموقف.

وتابع مسؤولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة أعمال تطوير مدخل المنطقة الصناعية، وتابعوا نسب إنجاز أعمال التجميل والزراعة والإنارة التي تتم في مدخل المنطقة الصناعية، حيث تم إنشاء ميدان جديد جار الانتهاء منه ليكون مدخلاً حضارياً للمنطقة الصناعية يرتقي بالمدينة وبالمنطقة الصناعية.

وتفقد رئيس الجهاز منطقة الإسكان الاجتماعي والخدمات بالحي الثاني ووجه بسرعة تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها وصيانة وتجميل المسطحات الخضراء.