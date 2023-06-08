إيقاد شعلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 بمشاركة مصر

شهد أمس الأربعاء، في احتفال مهيب وفى حضور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، المعبد التاريخي زابيون ميجارون بالعاصمة اليونانية أثينا، إيقاد شعلة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص الخامسة عشر.

تقام الدورة بالعاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة 7000 لاعب ولاعبه يتنافسون قى 26 رياضة اولمبية من مصر و170 دولة. وتشارك مصر بعثة مكونة من 109 فرد عبارة عن 65 لاعب ولاعبة و 37 مدربا ومدربة.

ويترأس البعثة د. باسم تهامي المدير الوطني وعمرو محي الدين الطحاوي نائبا له، وتشارك مصر في 15 رياضة هي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي، بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

يعتبر ايقاد الشعلة أحد أهم رموز الألعاب الأولمبية حيث كانت تتوقف كل الحروب من أجل السلام والوحدة والأمل. قبل البداية الرسمية، وكانت الشعلة مضاءة تقليديًا في احتفال ملون في أثينا، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للأولمبياد الخاص شارك في مراسم إيقاد الشعلة الدكتور نيكولا بوكر جيانيني وزير الدولة للرياضة في وزارة الداخلية والرياضة بمجلس الشيوخ، بالإضافة الى كاهنة عليا من أثينا، وسفين ألبريشت الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في برلين 2023، ومحمود أوزدمير وزير الدولة البرلماني فى وزارة الداخلية والشؤون الداخلية الاتحادي.

وعقب مراسم بعد الإيقاد في معبد زابيون ميجارون ، تم تقديم "شعلة الأمل" من قبل الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو والسفير الألماني الدكتور أرنست رايشيل والعديد من المشاركين الآخرين في حركة الأولمبياد الخاص.

وسلم إرنست ريتشيل والعديد من المشاركين الآخرين في حركة الأولمبياد الخاص "شعلة الأمل" إلى سفين ألبريشت، ومحمود أوزدمير والدكتور نيكولا بوكر، وقاموا بدورهم بتسليم الشعلة إلى لاعبي الأولمبياد الخاص فاسيليكي كاتسودي وناتاشا فيرملسكيرشن، الذان أطلقوا مع ضابطة شرطة برلين ماجا سايدل أول شعلة تسير في شوارع أثينا إلى المدرسة الألمانية.

وقالت ناتاشا ويرملسكيرشن أول عداءة ألمانية تجرى بالشعلة ولاعبة كرة القدم في الأولمبياد الخاص ومشاركة في برلين 2023: "يا له من يوم. أن أكون من أوائل عدائي الشعلة في أثينا وهذا ما يجعلني فخورة للغاية، وتصل الشعلة إلى برلين من أجل الالعاب لتطلق مراسم الجري يها في المدن الألمانية عبر بوابة براندنبورغ وبرلين في الفترة من 14 إلى 17 يونيو ، وتتوقف في العديد من المدن المضيفة الى ان تصل الى الاستاذ الاولمبية يوم 17 يونيو ليلة الافتتاح.

بالإضافة غلى ذلك، سيقام ما يسمى "يوم الدمج بدعم من الأولمبياد الخاص" في 13 يونيو كبرنامج إضافي لمسابقة الجري بالشعلة التقليدية، حيث تتمتع المدن المضيفة في جميع أنحاء ألمانيا بفرصة لفت الانتباه إلى حركة الأولمبياد الخاص من خلال مسيرة الشعلة الخاصة بها.

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