الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم مطروح يحصد مراكز متقدمة في الصحافة المدرسية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قدم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح التهنئة لطلاب تعليم مطروح والمدارس الفائزة بالمراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات  المعارض الصحفية والمجلة الإلكترونية والحديث الصحفي الإلكتروني التابعة لأنشطة الصحافة المدرسية والتي تشرف عليها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية متمنياً لهم وافر التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عالياً بمختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات حققت إنجازا فريدا بالحصول علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الحديث الصحفي الالكتروني للمرحلة الإعدادية وحققت مدرسة الروضة الخاصة المركز الثالث جمهورياً في مسابقة المجلة الإلكترونية للمرحلة الابتدائية  وحصلت مدرسة تحفيظ القرآن الاعدادية بنات علي المركز الرابع في مسابقة المجلة الإلكترونية علي مستوي الجمهورية للمرحلة الإعدادية بالإضافة إلي تحقيق تعليم مطروح المركز الرابع أيضاً علي مستوي الجمهورية في مسابقة المعارض الصحفية.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الصحافة المدرسية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية مؤكدا علي ان حققت مدرسة الحمام العسكرية التجارية إنجازا بالحصول علي المركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة أكفأ مدرسة عسكرية والمركز الثالث والعشرين جمهوريا بذات المسابقة.

وأكد شحاتة أن حصول تعليم مطروح على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات الصحافة المدرسية يعد تواصلا  لفيض الإنجازات التى حققها  تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية مقدما الشكر للشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية موجهين وأخصائيين والمدارس الفائزة  داعياً الموجهين والأخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفانى في العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة  الأنشطة التربوية.

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