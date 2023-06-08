الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، اليوم الخميس في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو متر، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثث إلي المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، و تبين أن الحادث أسفر عن مصرع «مفرح.ع.ع»، 38 عامًا، ومقيم بمحافظة الفيوم، و شخص مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر، و إصابة «محمد.س.ف»، 34 عامًا، سائق، ومقيم المنيا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعظمة الترقوة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، والمصاب إلى قسم الإستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

الطريق الصحراوي الغربي الفيوم المنيا بني سويف تصادم سيارة ربع نقل حركة المرور

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