موسكو تتوعد بالرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها على مواطنين روس.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "أوهام غريبة تنتاب أولئك المسؤولين عن سياسة العقوبات في واشنطن".

وأضاف البيان "هجوم أمريكي معاد.. بالطبع لن يمر دون رد"، وفق ما أوردت شبكة روسيا اليوم.

وفي 5 يونيو، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك بإضافة سبعة أفراد ومؤسسة واحدة.

ودأبت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب الغزو، آخرها كان إضافة 71 كيانًا إلى قائمة تجارية سوداء بتهمة دعمها روسيا في الحرب.

وتستهدف عقوبات الولايات المتحدة وحلفاها الغربيون أي دعم يقدم للجيش الروسي، وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء.

الحزمة الـ 11من العقوبات الغربية

في السياق، أوردت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن مصادر، أنه "قد يتم تخفيف عدد من مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا قبل اعتمادها على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى احتمالية الاتفاق على تدابير جديدة الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوكالة، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتحرك ببطء نحو التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الـ11 من العقوبات، في حين سيتم تخفيف عدد من المقترحات التي طرحتها الهيئة التنفيذية للكتلة في البداية.

وأشارت بلومبرج إلى أنه "قد تتخلى الدول جزئيا عن خطط حظر السفن التي يزعم أنها تحمل بضائع محظورة من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي".

ونوهت بلومبرج، بأنه قد تشمل القيود المتعلقة بإعادة شحن البضائع من سفينة إلى أخرى، وكذلك فيما يتعلق بالسفن التي تعطل أنظمة الملاحة، تأخيرا لمدة 30 يوما تقريبا.