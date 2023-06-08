المملكة المتحدة تخصص 750 ألف دولار لبعثة الطاقة الذرية فى أوكرانيا

أعلنت الخارجية البريطانية عن تخصيص سلطات المملكة المتحدة 750 ألف دولار لتمويل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا.

وأشارت الخارجية البريطانية في بيان لها، الأربعاء، إلى أن "التمويل الإضافي الذي تم الإعلان عنه اليوم سيساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواصلة عملها الحيوي في أوكرانيا، ودعم الحكومة الأوكرانية وتقديم الاستشارة لها في شؤون الأمن النووي".

ولفتت الخارجية البريطانية إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خصصت الحكومة البريطانية 5 ملايين جنيه استرليني (6.2 مليون دولار) لدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا.

وأعربت المندوبة البريطانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورين كيتسيل، خلال جلسة لمجلس مدراء الوكالة، عن قلق بريطانيا إزاء عواقب تدمير سد محطة كاخوفكا.

وفي وقت سابق أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأضرار التي تعرضت لها محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية أمس الأول الثلاثاء، لا تشكل خطرًا مباشرًا على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب عبر "تويتر": إنها "على علم بالتقارير عن الأضرار التي لحقت بسد كاخوفكا"، وإن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة الذرية "يراقبون الوضع عن كثب".

وأكدت الوكالة، أنه "لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في المحطة".

وكان سد كاخوفكا الذي يقع في أرض أوكرانية تحتلها روسيا تصدع بعد تفجير قالت عنه كل من أوكرانيا وروسيا إنه هجوم متعمد من جانب قوات الجانب المقابل.

ودمر القصف الجزء العلوي من سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا".

وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.