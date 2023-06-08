الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار مرسى مطروح الدولى يفتتح الموسم السياحى لرحلات أوروبا (صور)

وصول الرحلة
وصول الرحلة

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي مساء أمس الأربعاء الموافق ٧ يونيه ٢٠٢٣ رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سولوفاكيا على شركة طيران إيركايرو  وعلى متنها عدد ١٧٦ راكبًا من السائحين، حيث تعتبر هذه أول مرة يستقبل مطار مرسى مطروح الدولي رحلات شارتر من دولة سولوفاكيا، وقد تم جدولة الرحلة بواقع ٣ رحلات أسبوعيًا. 

ورحبت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالركاب والسائحين، وقامت بتوزيع الورود والشيكولاتة وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute. 

ومن المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح إلى 12 رحلة أسبوعيًا من "إيطاليا - التشيك -  سلوفاكيا - صربيا"، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

وكانت أعلنت وزارة الطيران المدني أنه  من المقرر أن تتسلم  إيركايرو  عددًا من الطائرات الجديدة  تباعًا ليصل أسطولها بعد استلام ٦ طائرات  إلى ٣٠ طائرة قبل نهاية مارس، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتحديث أسطول الشركة. 

وتم اعتمادها الذراع الأساسي للطيران منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران، وذلك بالتكامل مع الشركة الوطنية بالتشغيل من مختلف دول العالم، 
وذلك بهدف فتح نقاط جديدة إلى المقاصد السياحية التي ترغب في زيارة مصر وتعتمد على الطيران منخفض التكاليف، حيث توفر خدمة للراكب بسعر مناسب، في حين أن الشركة الوطنية مصر للطيران تعمل من خلال منظومة مختلفة في الخدمات المقدمة للراكب على متن الطائرة، ليصبح أسطول إيروكايرو  ٢٤ طائرة  تعمل لصالح الطيران منخفض التكاليف على المستوى المحلي بين المحافظات السياحية وعلى المستوي الدولي في نفس الوقت.  

ومن المقرر أن يتم  استقبال جميع الطائرات داخل مطار القاهرة بالتقاليد المتعارف عليها دوليًا، وتتضمن رش المياه على جسم الطائرة، عند وصول طائرة جديدة إلى المطار، وسط حفاوة في وجود قيادات الشركة.

مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
مطار مرسى مطروح الدولى
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