الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيراميكا كليوباترا يحول تأخره إلى تعادل مثير مع سموحة فى الدورى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

حوّل فريق سيراميكا كليوباترا تأخره بهدفين دون رد أمام سموحة إلى تعادل مثير بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم حسين فيصل مبكرًا لصالح سموحة في الدقيقة الأولى من بداية المباراة بعد تسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 15 أضاف شريف رضا الهدف الثاني لصالح الفريق السكندري بعدما استقبل تمريرة حسين فيصل قبل أن يسدد الكرة قوية في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 41 قلص أحمد ياسر ريان النتيجة لصالح سيراميكا كليوباترا بعد كرة عرضية من محمد شكري قبل أن يقابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة في المرمى.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أحرز محمد إبراهيم هدف التعادل القاتل لصالح سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء.

ورفع سموحة رصيده بعد هذا التعادل عند 36 نقطة في المركز العاشر، وجاء سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

سيراميكا كليوباترا سموحة الدورى المصرى مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة

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