عايدة السواركة: سيناء تشهد تنمية شاملة لم تشهدها من قبل

قالت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، إن مصر شهدت طفرة تنموية في مختلف القطاعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن تولى الحكم والبلاد في حالة صعبة بعد ثورتين مروا على البلاد.

وأضافت: يكفي الرئيس السيسي انجازًا أنه في ظل ما شهدته دول الجوار من الحروب والنزاعات بعد ثوراتها إلا أنه تمكن من الانتصار على الإرهاب وتمكن من إقرار الأمن والاستقرار في البلاد وبالتوازي مع ذلك كانت تنفذ خطة تنمية البلاد، فقد آمن الرئيس منذ بداية حكمه أنه لا تنمية بدون طرق جيدة فأطلق المشروع القومي للطرق، وبتنفيذه أصبحت الطرق شرايين للتنمية ولجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى بناء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، بالإضافة لتطوير وتحسين أوضاع القوات المسلحة .

وأضافت عضو مجلس النواب،: في تصريحات ل"الدستور" نحن خلف الرئيس السيسي وندعمه بكل قوة فقد حقق إنجازات في مختلف القطاعات، كما أن هناك نقلة نوعية في وضع ومكانة المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بدور المرأة في بناء الوطن، فيما لم يهتم رئيس بسيناء كما فعل الرئيس السيسي، فقد افتتح محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وزراعة 500 فدان في سيناء، كما أن الرئيس يواصل دعمه بتنمية شاملة لم تشهدها سيناء من قبل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المرأة حققت انجازات كبيرة خاصة في الاطار السياسي في ظل دعم الرئيس السيسي المتواصل منذ بداية حكمه فقد منح المرأة دعما غير مسبوقا مكنها من المشاركة بقوة في البرلمان والحكومة وبقية المناصب القيادية كمحافظات ونواب محافظين وتعيين النساء في النيابه العامة والقضاء وبخاصة مجلس الدولة كل هذا نابع من الإيمان العميق للرئيس السيسي بدور المرأة.