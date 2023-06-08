الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرد من وظيفتين بسبب "ناصر" والعدوان الثلاثي.. محمود مرسي "الفنان المثقف"

محمود مرسى
محمود مرسى

ولد الفنان محمود مرسي بمدينة الإسكندرية في يوم 7 يونيو عام 1923، ودرس بالمدرسة الثانوية الإيطالية والتحق بعدها بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة الإسكندرية، بعد تخرجه عمل مدرساً لفترة قصيرة ثم استقال.

كان محمود مرسي شخصا خجولاً جداً ومثقفاً وقارئاً جيداً، حيث عرف عنه أنه أكثر فناني جيله حباً للقراءة، وكان له أصدقاء قليلون جدا.ً

قرار السفر والعودة

قرر محمود مرسي السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي، ولكنه تعرض لأزمة مادية اضطرته للعمل كمذيع في القسم العربي بالإذاعة الفرنسية، وساعده على ذلك امتلاكه صوتاً إذاعياً لافتا ومتميزا، ثم تركها بعد خمس سنوات بقرار من السلطات الفرنسية بطرد جميع المصريين، رداً منهم على قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بطرد الخبراء الفرنسيين وتأميم شركة قناة السويسفي يوليو1956، عمل في هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" لعدة أشهر فقط، قبل أن ينهي ارتباطه بها في 1956 احتجاجا على "العدوان الثلاثي" على مصر، فالتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، وبعدها اتجه إلى التلفزيون المصري وعمل كمخرج عام 1960، كما عمل محمود مرسي مدرسا لمادة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

بداية الأدوار الشريرة

كانت الإنطلاقة الحقيقية "لمحمود مرسى" في عالم السينما بالتعاون مع المخرج "نيازى مصطفى" 1962، حين وافق وبعد رفض طويل على عرض المخرج السينمائي لبطولة فيلم "أنا الهارب" للمؤلف أحمد شوقي مقابل 300 جنيه، وأعتقد أنها المرة الأولى والأخيرة التي يقدم فيها دور شرير، ولكنه أصبح نموذجاً جديداً للشرير على شاشة السينما، ليشيد بأول أدواره النقاد ويتنبأون بمستقبل باهر لممثل غيرعادي. 

الإسكندرية الثانوية الإيطالية جامعة الإسكندرية الفلسفة السينما أنا الهارب

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