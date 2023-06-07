طارق تهامى: الشعب شريك فى رحلة 9 سنوات لبناء الجمهورية الجديدة

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تنصيب الرئيس السيسي مرتبط بمرحلة 30 يونيو، فهو نتاج حقيقي لثورة الشعب على حكم الإخوان، ولذلك كان الرئيس السيسي حريصًا خلال السنوات التسع الماضية على تحقيق إنجازات تنموية متسارعة، تعبر بنا نحو الجمهورية جديدة.

وأضاف "تهامي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، الرئيس كان حريصًا على تحقيق أكبر إنجازات ممكنة في أقل وقت، وكانت مرحلة التنمية الأولى غاية في الصعوبة نظرًا لتعرضها لتوابع انسحاب السياحة بعد تأثرها بأحداث يناير 2011 وحتى القضاء على الإرهاب تمامًا عام 2018، إضافة إلى انتشار فيروس كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تحمل الشعب المصري كل هذه الصعوبات، مشاركة منه في مشروعات التنمية الجديدة، وبإذن الله سوف يحصد نتائج هذه المشروعات قريبًا.

وأوضح تهامي، أننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الاستقرار الأمني الذي شهدته مصر بعد حرب شرسة مع الإرهاب الأسود، هو مُنجز تاريخي سوف يجعلنا جميعًا يدًا واحدة لتحقيق التنمية المستدامة.