بنزيما يصل السعودية استعدادًا لتقديمه لـ"اتحاد جدة"

وصل الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي المنضم حديثًا للفريق للمملكة.

وأعلن اتحاد جدة بشكل رسمي أمس التعاقد مع كريم بنزيما لمدة 3 سنوات مقبلة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، صورًا لوصول بنزيما لمدينة جدة، وعلق: "بنزيما وصل، مرحبًا بك في جدة، لا نستطيع الانتظار لرؤيتك في الملعب".

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

وخلال تواجده في الريال منذ 2009، نجح بنزيمة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات، كما توج بكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات وكأس السوبر الإسباني 3 مرات وكأس السوبر الأوروبي أربع مرات وكأس العالم للأندية خمس مرات.