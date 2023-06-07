فرقة أم كلثوم بصالون "مقامات" غدًا فى قصر الأمير بشتاك

ينظم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات" بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وذلك في السابعة مساء غد الخميس 8 يونيو، ويقوم بإعداد الصالون وتقديمه د. إيناس جلال الدين، والفكرة للراحل الفنان الكبير محسن فاروق.

يقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية "حراس الإبداع والتراث"، بحضور عدد من أعضائها، ويستضيف الصالون الدكتورة مها العربي أستاذة آلة القانون، الدكتور عاطف إمام أستاذ آلة الناي، والدكتور سعيد فهمي أستاذ آلة الكمان، والحديث حول تاريخ الفرقة ونشأتها والدور الذي قامت به في تقديم التراث الموسيقى وأهم الأعضاء والنجوم الذين قادوا الفرقة، يتخلل الصالون فقرات غنائية للفنانة مريم هاني والفنان سيد رزق .

بدأت فرقة أم كلثوم في أواخر العشرينيات من القرن العشرين، وكان رياض السنباطي أكثر من اكتشف وقدم موسيقيين للفرقة.