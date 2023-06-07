فى ذكرى ميلاد محمود مرسى.. مواقف جمعت عتريس بالكبار

في مثل هذا اليوم السابع من يونيو، ميلاد واحد من عمالقة التمثيل، فنان كان يبحث عن الجودة والكيف على حساب الكم لذلك أرسى مدرسته الخاصة في عالم التمثيل، وعندما يدقق المشاهد النظر في عينيه أثناء تجسيد أحد أدواره الدرامية يجده يعانق خلجات الشخصية التي يجسدها، لذلك امتلك نظرياته الخاصة في الفن والحياة.

مواقف من حياته

1000 جنيه زيادة في أجر وحيد حامد بتوجيه من الفنان محمود مرسي

كانت بداية الكاتب "وحيد حامد" ككاتب شاب من خلال فيلم "طائر الليل الحزين" قام الفنان القدير محمود مرسي بتهنئته، بل توجه إلى المنتج مخلص الشافعي ليسأله عن أجر "وحيد حامد"، وحينما علم أنه لا يحاسب مثل كبار الكتاب، طلب منه أن يعامله مثلهم، وبالفعل منحه المنتج 1000 جنيه كفارق لأجره، وهو رقم كبير حينها.

أزمة النصوص وتعنت الرقابة

عام 1988 واجه الفنان الراحل محمود مرسي أزمة في العمالة وابتعد عن تقديم أعمال جديدة، وكان السبب وراء ذلك القرار عدم وجود نص قوي أو تقديم شخصية جديدة تليق بقدرات مرسي الفنية وكانت آخر أعماله في تلك الفترة السهرة التلفزيونية "صعود بلا نهاية" 1985 من إخراج إبراهيم الشقنقيري، كان يحرص على تقديم أدوار تضيف لمسيرته الفنية المليئة بالشخصيات المؤثرة والموضوعات المهمة وعلق على هذا الأمر "النص الجيد عملة نادرة"، كان يعاني من أزمة في النصوص المقدمة ولم تقتصر الأزمة على النصوص فقط ولكنها تطرقت أيضا إلى تعنت الرقابة على الأعمال المقدمة.

كما كان يرى أن انتشار ظاهرة الفيديو لن تسمح لأحد بالذهاب للسينما.

محاولات المخرج يوسف شاهين لإقناع محمود مرسي بتجسيد شخصية ابن رشد

باءت محاولات المخرج يوسف شاهين مع الفنان محمود مرسي بالفشل بعد رفضه تجسيد شخصية ابن رشد بفيلم "المصير" وأوضح الفنان سبب رفضه أنه لم يستطع من خلال قراءة السيناريو الشعور بابن رشد والإحساس به.

ولكنه تمنى تجسيد شخصية الليث بن سعد لأنه خير مثال للإسلامي المستنير، وقال في ذلك "نحن في أمس الحاجة لمثل تلك الشخصيات، التي تحمل مبادئ الإسلام وأفكاره الحقيقية، في وسط حفنة من العقول الظلامية التي تريد النيل من شبابنا".

زواجه من حبه الأوحد وانفصالهما في هدوء

تزوج الفنان "محمود مرسى" مرة واحدة فقط، وكانت من "حبه الأوحد" كما وصفها وهي سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" وقد أنجب منها ابنه الوحيد "علاء".

وانفصل الثنائي في هدوء "وظلت تجمع بينهم علاقة صداقة إلي أن توفى" ذكرت هذا "سميحة أيوب" في أحد اللقاءات التلفزيونية لها.

من هو علاء محمود مرسي

علاء محمود مرسي شارك في بعض الأعمال الفنية، ومنها دور كمال المهندس في فيلم "أم كلثوم كوكب الشرق" للمخرج محمد فاضل، الذي يعزف على الكمان ووقعت في حبه أم كلثوم، وكادت أن تتزوجه، لولا أنه هرب منها حتى لا يكون "زوج الست".

وقال عنه والده "ابني الوحيد علاء من الفنانة سميحة أيوب هو كل ما خرجت به من الدنيا، وهو منذ طفولته يميل للعلم، وإلى كل ما هو جديد، واعتبره صديقا وأخًا أكثر من كونه ابنًا، وعندما نلتقي يبوح كل واحد بأسراره للآخر، فلا توجد بيننا حواجز تمنع التواصل، الاختلاف الوحيد هو نظرة كل منا للمرأة، فتجاربي جعلتني أفكر ألف مرة قبل السماح لها بدخول حياتي، أما أحمد فيرى أنها الحياة التي لا يمكن الحياة بدونها".

ويعمل علاء محمود مرسي حاليًا كطبيب نفسي واستشاري في العلاقات الزوجية.