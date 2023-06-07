الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 31 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 بالتل الكبير

أرشيفية
أرشيفية

أعلن اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، شن حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 

جاء ذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة منذ بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز والأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

ووجه المحافظ بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لجميع أشكال التعدي، وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الأربعاء، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عند إزالة 6 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ١٦٠٠ متر مربع، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

كما تم إزالة ٢٥ حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة على مساحة ٢٣ قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

على الفور، تم إزالة الحالات السابق ذكرها بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه بشارة رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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