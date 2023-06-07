الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عادل ضرغام: جميع شخصيات "الببلوماني الأخير" مأزومة ومقيدة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة مناقشة المجموعة القصصية "الببلوماني الأخير" للكاتب القصصى شريف عبد المجيد؛ وذلك ضمن فعاليات صالون "حديث الأربعاء"، ويناقش العمل الناقد الدكتور عادل ضرغام، والناقد الدكتور شريف الجيار، وتدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

قال الناقد الدكتور عادل ضرغام، إن كل شخصيات المجموعة القصصية "الببلومانى الأخير" مأزومة ومقيدة، وأن قصص المجموعة فى الجزء الأول والثاني تحمل تأطيرا للذات وفيما يتعلق بالسلطة هى قوة تحرك جميع البشر وهى سلطات غير مرئية ولا نستطيع أن نمسك جزءا من هذه السلطة.

وأضاف "ضرغام"، أنه على سبيل المثال فى قصة" الذواق" تتجلى السلطة فى قوى خفية وتتحرك من عمل إلى عمل دون أن يكون لديها سلطة الرفض وحتى نهاية دور الذواق تحوله السلطة إلى ٱلة دعائية، مشيرا أن من ميزة شريف عبد المجيد تقديم بنية سردية تعمل فى أطر مترابطة وليست منفصلة.

شريف عبد المجيد، قاص وسيناريست ومصور مصري من مواليد القاهرة شارع الخليفة بالقاهرة القديمة، أصدر ستة مجموعات قصصية، أحدثها "بالحجم العائلي"، وكتاب مصور يوثق أحداث ثورة يناير عبر الرسم الجرافيتي تحت عنوان "أرض أرض..حكاية ثورة الجرافيتي" الذي فاز بجائزة أفضل كتاب فني عام 2012.

كما نظم معارض فنية للتصوير الفوتوغرافي ليعرض فيها أعماله الفوتوغرافية ترشح لعدة جوائز في مجالي الفن والأدب، من بينها جائزة ساويرس لشباب الكتاب في القصة القصيرة عام 2008.

في مجال الأدب، ألف عبد المجيد ست مجموعات قصصية ألا وهم "تاكسي أبيض"، و"صولو الخليفة"، و"الجريمة الكاملة"، و"مقطع جديد لأسطورة قديمة"، و"خدمات مابعد البيع"، وأخيراً "بالحجم العائلي"، وألف أيضاً ثلاث نصوص مسرحية ألا وهم "الوصية قاطع طريق" و"كونشرتو الزوجين" و"الراديو"، ونظراً لقلة اهتمام دور النشر بالمسرحيات مقارنة بإهتمامها بالروايات والقصص القصيرة والشعر، وعدم توفير التمويل الكافي للمسارح وغياب حرية التعبير، توقف عبد المجيد عن كتابة المسرحيات.

وعلى الرغم من أنه قيل أن بعض أعماله الأدبية اتخذت الطابع السياسي، من بينها المجموعات القصصية "خدمات ما بعد البيع"، و"فرق توقيت"، و"جريمة كاملة"، حرص عبد المجيد عن الإبتعاد عن التعسف وأن تكون كتاباته في نطاق مقتضيات العمل.

الببلومانى الأخير شريف عبد المجيد الدكتور عادل ضرغام الدكتور شريف الجيار الدكتورة شهد مختار صالون حديث الأربعاء

الأكثر قراءة

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

«فودافون مصر» تتعاقد مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لشراء طاقة نظيفة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"ملايين فى شوال".. قرار جديد من النيابة بشأن عصابة مخدرات الحدائق

جامعة الوادى الجديد تطلق سلسلة من الدورات التدريبية للرائدات الريفيات فى الخارجة وباريس

نقيب الجزارين: تراجع أسعار اللحوم هذا الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس