مصرع شاب بطلقات نارية فى مشاجرة مع أقاربه بقنا

لقي شاب مصرعه الأربعاء، بطلق ناري إثر مشاجرة مع أقاربه بسبب خلافات على قطعة أرض، في نجع عزوز، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمقتل شاب بطلق ناري في نجع عزوز، مركز دشنا.

بعد الفحص تبين مصرع "عيسى.م.ع"، 35 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة عائلية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في نجع عزوز، مركز دشنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.