الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقاء حواري حول تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بالغربية (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن قضية الزيادة السكانية مسألة وجود لا بديل عن مواجهتها من خلال رفع الوعي وبناء الإنسان وتنميته.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته المحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو لجنة الحوار الوطني، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنماذج الشبابية.

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وخلال كلمته، أشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة والذي أطلقه الرئيس السيسي يعتبر نقلة حقيقة لتعامل الدولة مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي تلتهم كل موارد الدولة وأي جهود مبذولة لتحقيق التنمية.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة اقتناع الجميع بأن قضية الزيادة السكانية هي مسألة وجود يجب أن تتضافر فيها كافة الجهود ويواجهها الجميع ليس فقط الدولة بل كافة فئات المجتمع، لذا كان لقاء اليوم الذي يضم كافة أطياف المجتمع بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن الدولة حاليا تعمل من خلال المشروع على بناء إنسان صالح واعي قادر على تبني قضايا وطنه وعلى وعي تام بالمخاطر التي يواجهها ويدرك قيمة الأسرة الصغيرة من خلال تحقيق التنمية الواسعة والشاملة للأسرة صحياً، اجتماعياً، تعليمياً، وتثقيفياً.

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وتحدث رحمي عن الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بناء وتنمية الإنسان المصري وتمكينه اقتصاديا، وهما المحوران الأساسيان في مواجهة قضية الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد أكبر مشروع تنموي في العالم سواء في حجم  التمويل أو حجم المستفيدين مضيفاً إلى أن الدولة ضخت ما يقرب من 400 مليار دولار في مشروعات مختلفة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، واختتم المحافظ كلمته بالإشارة إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة على مدار الأعوام الماضية وكان لهم الدور والأثر البارز في رفع الوعي والكشف المبكر للأمراض وعلاجها.

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ضمن سلسلة الحوارات الوطنية الغربية تنظم لقاء حواري حول تنمية الأسرة ومواجهة مخاطر القضية السكانية رحمي القضية السكانية مسألة وجود لا بديل عن مواجهتها من خلال رفع الوعي وبناء الإنسان وتنميته المحافظ المشروع القومي لتنمية الأسرة نقلة حقيقة لتعامل الدولة مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل ؤسسات المجتمع المدني الإنسان وتنميته الانبا بولا مطران طنطا الأنبا بولا مطران الاسرة المصرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور عمرو حسن الخدمات اللازمة الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العلاقات العامة الحوار الوطني ا الوعي وبناء الإنسان

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