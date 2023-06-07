رئيس جامعة أسيوط يلتقي وفداً من أساتذة طب الأطفال على مستوى الجمهورية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال بجامعة 6 أكتوبر ورئيسها الأسبق ومحافظ الفيوم سابقا، والدكتور مصطفى الهدهد أستاذ أمراض الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين جامعة أسيوط والجامعات الأخرى في المجالات الأكاديمية والبحثية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى السعيد الأستاذ بقسم الأطفال، والدكتور أسامة العشيري أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى طب الأطفال ورئيس جمعية صعيد مصر للتغذية العلاجية والتمثيل الغذائي.

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة أسيوط على اهتمام إدارة الجامعة بتطوير الخدمة الصحية المقدمة بالمدينة الطبية المتكاملة بالجامعة، والتي تعد الأضخم على مستوى محافظات الصعيد وتضم عددا من الصروح الطبية المتخصصة في مختلف المجالات الطبية، والتي تستقبل أكثر من (2) مليوني مريض سنويًا، وتضم نخبة من الكوادر الطبية النابغة، كما أنها مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي: إن الخدمة الصحية المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية تقدم وفق أحدث النظم الطبية الموجودة، والتي أصبحت تعتمد بشكل كبير على التغذية العلاجية، وعلوم الصيدلة الإكلينيكية؛ من أجل تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى، وزيادة نسب الشفاء من مختلف الأمراض.

ومن جانبه صرح الدكتور أسامة العشري، إن لقاء الدكتور أحمد المنشاوي بضيوف الجامعة؛ يأتي في إطار مشاركتهم في أعمال المؤتمر الخامس لجمعية الصعيد للتغذية العلاجية والميتابوليزم، والمنعقد في رحاب الجامعة يومي 7 و8 يونيو الجاري.

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