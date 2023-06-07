السجن المشدد 3 سنوات لسرقة منقولات خاصة بمصنع بالإكراه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ع.م.إ"، و"ط.ح.ر"، و"ال.س.م"، "وم.م.م"، و"م.س.م"، و"م.م.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات، مما أسند إليهم ومصادرة الأداة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، ومعاقبة المتهم "إ.س.ع"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامهم بسرقة منقولات من مصنع بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير على شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8734 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بسرقة أحد بعض محتويات مصنع بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى أنه حال قيام أحد أفراد الأمن بشركة أمن لحراسة مصنع، حضر إليه المتهم الثالث "ال.س.م" لسؤاله عن المصانع المجاورة حال تسلل المتهمين من الأول إلى السادس كل من "ع.م.إ" و"ط.ح.ر" و"م.م.م" و"م.س.م" "م.م.ع" أعلى سور المصنع وقيامهم بعصب عينيه بقطعة من القماش وتقييد يده بلاصق واحتجازه داخل إحدى الغرف بالمصنع مهددين إياه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات، عبارة عن "شبك واستلس وشاسيهات بانيو وعدد 2 مروحة وعدد 2 صاروخ وماكينة تلميع وبطارية كلارك وسجاد وعدد 2 شاشة وكيسة كمبيوتر وأوراق ومستندات، وتحميلها على 3 سيارات النقل الثقيل، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين قيام المتهمين ببيع تلك المنقولات إلى المتهم السابع "إ.س.ع"، وتم ضبط بعض المسروقات بإرشاد المتهمين ومبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه باقي حصيلة بيع المسروقات الأخرى.

وبمواجهة المتهمين من الأول إلى السادس، أقروا جميعًا بارتكابهم الواقعة وبيع متحصلات المتهم الأخير بثمن بخس، وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.