الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسماء مخلوف: زيارة الوفد الصينى فرصة لاستثمارات واعدة بـ“السويس الجديدة”

المهندسة أسماء مخلوف
المهندسة أسماء مخلوف

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس، وفد شركة cscec الصينية القائمة بتنفذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مدينة العلمين الجديدة وعدد من المشروعات والإنشاءات الجديدة.

وكان في استقبال وفد الشركة كل من المهندس أحمد عبدالجابر نائب رئيس الجهاز والمهندس باسم سمير مدير إدارة المشروعات بالجهاز.

وأكدت "مخلوف" أن زيارة الوفد الصيني جاءت في إطار رغبة الشركة الصينية في استكشاف فرص الاستثمار الواعدة بمدينة السويس الجديدة.   

واستعرضت  المهندسة أسماء مخلوف، مختلف قطاعات الاستثمار بالسويس الجديدة (سكني - تجاري - صناعي - ترفيهي - لوجيستي"، مؤكدة أن السويس الجديدة وجهة استثمارية واعدة تتجه إليها أنظار المستثمرين من كل مكان  بمختلف مجالات الاستثمار.

وأشارت أسماء مخلوف، إلى أن الدولة أسهمت بسن قانون الاستثمار الجديدة الذي أدت الي تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يُدعم الاستثمارات الصناعية، ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي. بالاضافة أن الاستثمارات الجديدة تعمل علي  زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

استثمارات اسماء مخلوف استقطاب السويس الجديدة الوفد الصيني

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