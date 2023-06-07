حل مشكلة المياه الجوفية بقرية العوايسة بسمالوط فى المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة بسرعة الاستجابة وبحث الشكوى المقدمة من أهالي قرية العوايسة بشأن وجود طفح مياه جوفية ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، مع إيجاد آليات وحلول سريعة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه قال سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى المقدمة وتم كسح المياه الجوفية الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية العوايسة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وباستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم شفط المياه ونقل كميات من الحيبة بتلك الشوارع وتسويتها من أجل عودة انضباط حركة السير المرورية للمارة من المواطنين والسيارات مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط تؤكد على تجاوبها مع كل المشكلات التي تواجه المواطنين وتعمل على حلها على الفور.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد سبق ووجه رئيس مركز ومدينة ملوي إلى حل مشكلة تكرار انقطاع المياه بملوي.