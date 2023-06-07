الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغضبان" لوفد البرلمان: موانئ بورسعيد تحتل المرتبة العاشرة عالميًا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن موانئ المحافظة أصبحت رقم 10 عالميًا وتحتل مكانة عالمية، لتصبح دليلًا عمليًا على نجاح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الموانئ المصرية.

واستعرض الغضبان أبرز معالم وإمكانيات المحافظة والإنجازات التي تتم على أرض المحافظة، مشددًا على  تشجيع المحافظة الصناعات والاستثمارات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحل مشاكل المستثمرين الجادين.

واشاد النائب  معتز محمود، رئيس اللجنة، بالنهضة الصناعية في محافظة بورسعيد، وما تشهده من نشاط صناعي استثماري.

واستقبل محافظ بورسعيد اليوم وفد لجنة صناعة النواب، حيث تفقدت اللجنة  اليوم المنطقة الصناعية بمحافظة  بورسعيد، وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها اللجنة لتفقد المنشآت الصناعية بمحافظات القناة، حيث زارت على مدى اليومين الماضيين المنشآت والمناطق الصناعية بالسويس والإسماعيلية. 

ويضم الوفد البرلماني كلًا من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب شحاتة أبوزيد، محمد حمدى موسى، ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب والدكتور محمد عبدالله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية تشجيع الصناعات الوطنية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحل مشاكل المستثمرين الجادين، حيث يوجد 464 مصنعًا في المنطقة الصناعية.

الاستثمارات الإسماعيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية ببورسعيد النائب معتز محمد محمود

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