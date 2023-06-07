محافظ الإسماعيلية: توريد 82.7% من مستهدف القمح في الموسم الحالي

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح اليوم بلغت ٣١٦٧١.٢٤ طن من القمح المحلي، والتي تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك خارج المحافظة بصوامع الحسينية، صوامع الصالحية، وصوامع ابو حماد.

من جانبه، أوضح إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٣ ألف و٢٧ فدان و١٣ قيراط، منهم ٥٨٢ فدانًا و٢١ قيراط مساحات قزمية من واحد قيراط و حتي ٦ قيراط تعتبر للاستهلاك المنزلي و لم يتم توريدها بالإضافة إلي مساحة ٤٧٠٠ فدان متأثرة بالملوحة بمستهدف توريد ٦ أردب للفدان بمعدل (٤٢٣٠ طن و ٣٠٠ كجم) و بذلك تكون المساحة المتبقية( ٢٧٧٤٤ فدان و ١٢ قيراط) تعطي إنتاجية ٨ أردب للفدان بمعدل (٣٣٢٩٣طن و ٤٠٠ كجم).

وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم ٢٠٢٣ الحالي يتم متابعته محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

كما اوضح مدير التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية إنه تم ضبط٢٨.٩٩٥ طنا قبل التصرف فيهم و تم تحرير ٣ محاضر و توريد الكمية المضبوطة للصوامع بالمحافظة. .

وكد بشارة ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.