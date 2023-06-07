الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روما يعلن خضوع أبراهام لجراحة الرباط الصليبى

تامي أبراهام
تامي أبراهام

أعلن نادي روما الإيطالي خضوع الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم الفريق، لعملية جراحية في الركبة.

ويلعب أبراهام ضمن صفوف روما منذ انتقاله من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله خضوع اللاعب لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليوم لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرض أبراهام للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة فريقه أمام سبيزيا في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإيطالي.

ولعب أبراهام 54 مباراة بقميص روما خلال الموسم المنصرم، وسجل 9 أهداف وصنع 7.

وأفاد البيان أن الطبيب أندي ويليامز، هو من أجرى العملية في مستشفى كرومويل في لندن في حضور ماسيمو مانارا، طبيب النادي.

وأكد البيان أن أبراهام سيبقى في عيادة لندن لبضعة أيام، قبل أن يبدأ عملية التأهيل بمعاونة الفريق الطبي للنادي.

أبراهام من ناشئي نادي تشيلسي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2017، ثم انتقل معارًا لنادي سوانزي سيتي في نفس الفترة وعاد في صيف 2018 ثم انتقل لأستون فيلا معارًا ثم عاد لتشيلسي في صيف 2019، وقضى موسمين مع الفريق قبل أن ينتقل لنادي روما.

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