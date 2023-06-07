الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بالتفتيش على المعديات للتأكد من سلامتها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كافة المعديات سواء العامة أوالخاصة للتاءٔكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التاءٔكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ووضع لافتات تحذيرية بالأماكن الخطرة التي يحظر فيها تواجد المواطنين.

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من جانبه، تفقد تاج جلال أبي سراح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة، مرسى قرية بنى حسن الشروق حيث تم التفتيش على اللانشات الخاصة بالأهالي للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللانشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.

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كما تابع رئيس المركز عوامل الأمن والحماية وأأطواق النجاة ومعدات ال ٕ طفأ والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات وكذلك متابعة البرادات، مؤكدًا أنه تم وضع لافتات تحذيرية مدون عليها "منطقة خطر" لتوعية المواطنين وخاصة الشباب والأطفال من التواجد بتلك الأماكن.

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من ناحية أخرى ترأس رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص حملة لإزالة إشغالات بمدينة أبوقرقاص حيث رافقه عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

وأكد رئيس المركز على ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وأكد أيضا أنه لا يسمح بأي إشغالات بمدينة أبوقرقاص.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها رئاسة مركز ومدينة أبوقرقاص وإدارة الإشغالات بمدينة أبوقرقاص.

وخلال الحملة، تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، حيث أكد رئيس المركز على استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمركز أبوقرقاص لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمركز.

محافظ المنيا تكليف رؤساء المراكز التفتيش على 337 منشاة مرسي بني حسن الشروق بأبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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