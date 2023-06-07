وفد كنسى يزور محافظ المنيا للتهنئة باستئناف عمله (صور)

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الأربعاء، وفدًا كنسيًا برئاسة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك؛ لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة.

ضم الوفد الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ والقس يونان استمالك راعي كاتدرائية أم النعم، والقس أرميا ملاك، راعي كنيسة السيدة العذراء ببني عبيد، والقس عبدالمسيح لمعي، راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس.

قال المحافظ خلال لقائه بالوفد إن جميع الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام، وعلى الأرض نحيا جميعاً بالمحبة والسلام، مؤكدًا عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي وضرورة التكامل و التضافر بين أطياف المجتمع من أجل رفعة مصرنا الغالية.

من جانبه، عبر الوفد عن خالص التهنئة للمحافظ، متمنين دوام التوفيق والسداد وأن يحفظ الله مصر وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء، وبتعاون أبنائها المخلصين.

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