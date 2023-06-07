جريندو يقود هجوم المصرى أمام غزل المحلة بالدورى الممتاز

أعلن ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة غزل المحلة في اللقاء الذي سيقام على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري العام الممتاز.

يدير اللقاء أحمد جمال حكما للساحة ومعه كل من هاني عبدالفتاح وهاني خيري كمساعدين، بالإضافة إلى شاهندا المغربي حكما رابعا وتم إسناد مهام حكم الفيديو لحسام عزب بمعاونة من زميلته يارا عاطف.

ويقود محمد جريندو هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب عبدالرحيم دغموم وإلياس الجلاصي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد الدين بوبكر، إسلام أبوسليمة، عمرو سعداوي

خط الوسط: عمرو موسى، إيزي إيمكا، إسلام عطية، عبدالرحيم دغموم ، الياس الجلاصي

خط الهجوم: محمد جريندو

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد، محمد دبش، أحمد عماد، زياد كمال ، حسام جريشة، حسين السيد ، رجب عمران، عبده يحيى ، مروان حمدي

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.