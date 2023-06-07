الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. “الأرصاد” تحذر من طقس الغد

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن طقس غد يشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء؛ لكنها تكون أقل حدة عن الحالة السابقة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة عدم الاستقرار في الطقس غدًا، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عما شاهدناه الأسبوع الماضى، ️حيث متوقع أن يصاحبها سرعة هبات للرياح أقل شدة.

ويشهد الطقس غدًا، فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، يصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وإلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من مطروح والمجري الملاحي ومدينة أبوسمبل، قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء  38 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31 درجة

 

وكشف تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (World Meteorological Organization WMO) حول توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، تغذيها الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة النينو التي تحدث بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هذه الفترة (الممتدة من 2023 حتى 2027) ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح التقرير أن هناك احتمالًا بنسبة 66% أن يكون المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية بين عامي 2023 و2027 أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل، على أن تُصبح فترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الطقس غدا الأحوال الجوية نشاط للرياح

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