الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عاقبهم بـ3 زجاجات مولوتوف".. أول صور لضحية انتقام نجل عمته فى حلوان

المجني عليه
المجني عليه

حصلت "الدستور" على صور "أحمد عادل" 24 عامًا، والذي توفي حرقًا بعد أن أشعل فيه نجل عمته النيران، إثر خلافات سابقة بينهما بمنطقة حلوان.

بداية الواقعة مع تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي تفيد بوفاة "أحمد عادل" 24 عامًا، بعد أيام من نقله للعناية المركزة، إثر إصابته بحروق من الدرجة الأولى على يد نجل عمه في منطقة حلوان بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم ذهب لمنزل عمته، وقابل ابنتها وحاول المزاح معها بصفعها، وعندما رفضت وسبته تدخلت والدتها وشقيقها، فتعدى عليها بالضرب عدة مرات، حتى توجهت برفقة والدتها وحررت محضرا ضده.

وتبين أن الأسرة حاولت عقد جلسات صلح، لكنهم رفضوا، فقرر المتهم الانتقام منهم واشترى 3 زجاجات بنزين، وهاجمهم فألقى زجاجتين على باب الشقة لحرقهم، وتدخل ابن عمته لمنعه فرماه بالزجاجة الأخيرة، حيث أمسكت فيه النيران وأصيب بحروق بنسبة 80% في أنحاء جسده، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
احمد عادل المجني عليه قتل نجل عمه أشعل النيران جسده حلوان

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