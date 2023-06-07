الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمستشفى مبارك المركزى بمنشأة القناطر (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى، والوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

ووجه راشد بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى، والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وشملت جولة المحافظ المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة، حيث تابع المحافظ عملية تسجيل الحضور والإنصراف للأطباء والإداريين، وبحث مع مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الإحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

واطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

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رافق المحافظ خلال الجولة، كل من إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وسامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

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منشأة القناطر مستشفى مبارك المركزي تطويرات محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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