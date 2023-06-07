أعلن صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك خلال الفترة من 7 يونيو إلى 14 يونيو 2023 وهي كالتالي:

قبة الغورى :

-فرقة التنورة التراثية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة – 7 م

قصر الأمير طاز

-عرض مسرحية " طومان باى سلطان الحرافيش " بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة – 8 م

مركز الإبداع الفنى :

-صالون حديث الاربعاء مناقشة الكاتب القصصى شريف عبد المجيد المجموعة القصصية " الببلومانى الأخير " يناقشه أ.د عادل ضرغام و أ.د شريف الجيار ويدير الصالون د شهد مختار – 7 م .

الخميس 8 يونيو :

قبة الغورى :

-عرض " الفرقة القومية للفنون الشعبية " بالتعاون مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية –

قصر الأمير طاز :

ـ عرض مسرحية " طومان باى سلطان الحرافيش " بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة – 8 م

قصر الأمير بشتاك:

-صالون مقامات بيت الغناء العربى بعنوان نشأة وتاريخ فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية " حراس الابداع والتراث " تقديم أ.د إيناس جلال الدين ، بمصاحبة الفنان عاطف إمام بالتعاون مع البرنامج الثقافى فى الإذاعة المصرية – 7 م .

مركز طلعت حرب الثقافى :

-أمسية ثقافية ( السوشيال ميديا من التدمير الى التنوير ) بالتعاون مع نادى القصة – 5 م

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية :

-حفل نتاج أصول تعليم الغناء الشرقى إشراف أ محمود ابو زيد – 7 م –لتذكرة 40 ج

الجمعة 9 يونيو :

قبة الغورى :

-صالون الغورية " مئوية عطية شرارة " ويستضيف الناقد أشرف عبد المنعم ، يدير الصالون أحمد الخطيب بمصاحبة حفل لفرقة " سداسى شرارة " – 8 م .

قصر الأمير طاز :

-عرض مسرحية جوة الصندوق إخراج إسلام إمام – إنتاج صندوق التنمية الثقافية – 8 م .

بيت السحيمى :

-عرض " الأراجوز وخيال الظل " فرقة ومضة – د نبيل بهجت – 8 م – بساحة الخرازاتى

السبت 10 يونيو:

قبة الغورى :

-فرقة التنورة التراثية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة – 7 م- سعر التذكرة 15 جنيه للمصريين – 39 جنيه للأجانب .

قصر الأمير طاز :

-حفل فرقة الليل والموال بقيادة المايسترو رأفت يسرى – 8 م - سعر التذكرة – 65 ج .

بيت المعمار المصرى :

-ذاكرة الحواس : رحلة فى وجدان المدينة أ منى الشايب – 6 م .

سينما الهناجر:

-نادى السينما المستقلة عرض فيلم ( ورد – نعمة – سواح – ما يحدث فى حياة نادين ) بالتعاون مع المركز القومى للسينما ويدير النادى الناقد/ أحمد عسر – 7 م .

مركز طلعت حرب الثقافى :

-جلسة اليوجا والتأمل والصحة والإنسان، ناجى طوبيا – 5 م .

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية :

- عرض الأراجوز وخيال الظل مع فرقة ومضه – 12 ظ

- أمسية " فى حب بيرم 130 عام من الميلاد " ضيوف الامسية خالد هلال الباحث فى تراث بيرم التونسى والاديب الكبير سيد عنبه رئيس جمعية محبى الشيخ إمام والباحث فى تراث بيرم التونسى المستشار محمود بيرم التونسى حفيد فنان الشعب بيرم التونسى والشاعر أحمد يسرى تقديم الصحفى احمد بسيونى منسق ومطرب الأمسية صوليست دار الاوبرا حسام كمال – 7 م – قاعة المسرح .

الأحد 11 يونيو:

قصر الأمير طاز:

- صالون نفرتيتى بعنوان " القاهرة تراث معمارى فريد يحكى تاريخ مصر عبر العصور " - ومعرض "ذاكرة المدينة عمارة وعمران " بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى-7م .

بيت الشعر العربى :

- صالون ذكرى رحيل الشاعر الكبير" أحمد رامى " – 7 م بمصاحبة الفنانة نهاد فتحى وفرقتها الموسيقية .

بيت السحيمى :

- فرقة " النيل للآلات الشعبية " بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة – 8 م – بساحة الخرازاتى

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية :

-ندوات تاريخ الفكر الصوفى بعنوان " عبد القادر الجيلانى عن الصدق والصفاء " تقديم الكاتبة الروائية د. ريم بسيونى – 7 م

الاثنين 12يونيو:

بيت العينى:

-حكى وعرض عرائس " حكاياتى" رحمة محجوب – 11 ص .

الأربعاء 14 يونيو :

بيت السحيمى :

-حفل فرقة أولاد النيل للفنون الشعبية – 8 م بساحة الخرازاتى

سعر التذكرة 40 ج .

مركز الابداع الفنى :

-عرض الفيلم الوثائقى " sol kharkaka katha " بالتعاون مع سفارة نيبال بالقاهرة – 6 م .

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية :

- ندوة بعنوان التحديات التى توجه مصر داخليا وخارجيا ضيوف اللقاء اللواء د.م. مصطفى هدهود محافظ البحيرة الاسبق اللواء تامر الشهاوى ضابط الاستخبارات العسكرية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب سابقاً تقديم د ابراهيم عبد الله المستشار الإعلامى 6،30 قاعة المسرحى .

الورش الفنية

قصر الأمير طاز:

السبت والثلاثاء: ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامى – 1ظ .

السبت والخميس: ورشة كورال قصر الأمير طاز، هبة رمضان -4م.

الخميس 22/6 : ورشة فنية "أهلا بالعيد" ، د. عادل بدر – 5 ع

السبت ( اسبوعيا ) : ورشة فن الكاريكاتير الفنان خالد المرصفى – 2 ظ .

-ورشة عمل ملتقى المبدع الصغير " بيت الحياة " د.عادل بدر بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار – 11 ظ

- نشاط تأهيلى وتثقيفى لذوى القدرات الخاصة فى الفنون والتنمية البشرية – جامعة حلوان .

بيت المعمار المصرى:

السبت 24/6 :ورشة تدريبية أبجدية الرمز في العمارة المصرية القديمة: قراءة معاصرة د. أحمد عوض - 12ظ

بيت العينى:

السبت (أسبوعيا): ورشة كورال، أنغام مصطفى - 11ص

السبت (أسبوعيا): ورشة إيقاع - مصطفى بيومي– 12 ظ

السبت (أسبوعيا): ورشة تعليم العزف “يالا موسيقي"، هبة الله بهاء – 1ظ

الأربعاء (أسبوعيا): ورشة فنون تشكيلية، دعاء فتحي – 12ظ

الأربعاء (أسبوعيا): ورشة اشغال فنية، هالة أنور – 11ظ

الأحد والإثنين (أسبوعيا): فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، ميار أحمد – 12ظ

الأحد والأربعاء (أسبوعيا): ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار، عبد الرحمن حسين – 1ظ

بيت العود العربى:

السبت (أسبوعيا): تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين د.مروة عمرو عبد المنعم - 3م.

- تدريس الصول فيج للمبتدئين، إلهام الحاج -4م.

- ورشة عمل جماعية، إسلام طه - 7م.

السبت والأربعاء أسبوعيا: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز طلعت حرب الثقافى:

الخميس 8،1/6: ورشة تعليم عزف على الآلات الموسيقية نادر نظير لبيب –5م

الإثنين 12،5/6: ورشة تعليم عزف على الآلات الموسيقية نادر نظير لبيب –5م

السبت (أسبوعيا): ورشة كروشيه على القماش، سها علي -5م.

الأحد (أسبوعيا): ورشة فنية وتنمية مهارات لذوي الهمم – داليا الشربيني -11ظ

الخميس(أسبوعيا): ورشة أقرأ وأحكي - إيمان أبو المجد -1ظ

الجمعة (أسبوعيا): ورشة صناعة حلي – إسراء عماد محمد -5م

الجمعة (أسبوعيا): ورشة تصنيع منتجات جلدية – شرين محمد -5م

الجمعة والسبت(أسبوعيا): تدريبات فريق كورال مركز طلعت حرب - دعاء عطية- 5م

مركز الحرف التقليدية (الفسطاط):

السبت والإثنين والأربعاء (أسبوعيا): دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية 10-4 عصراً

من الأحد إلى الأربعاء (أسبوعيا): الدورة الرابعة "المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

-الأربعاء 7/6 : ورشة اكوا لتنمية الكتابة الابداعية

- الدورة الثانية ( الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة ) .

-الجزء الأول " تهيؤ الشخصية الرئيسية لتنمية إمكاناتها واكتساب قدرات مادية للتغلب على ما يعوق تحقيق هدفها "

- الجزء الثانى " المكان الخارجى تقديم أ.د سحر شريف و أ.د محمد عبد الحميد خليفة الساعة 6,30 قاعة توفيق الحكيم

الأحد والأربعاء (أسبوعيا): ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات"-محمد رمضان –عصام أحمد بدوي - 11 ص.

السبت والأحد والثلاثاء والخميس (أسبوعيا): ورشة باليه، مي سعد – 5م.

الأحد والثلاثاء والخميس(أسبوعيا): ورشة البيانو للكبار، مي شلبي– 11ص الى 8م

السبت والإثنين والأربعاء (أسبوعيا): ورشة البيانو للأطفال، إيمان رشيدي–4 الى 7

من السبت إلى الأربعاء (أسبوعيا): ورشة الكمان، جون سمير– 3 الى 9م

السبت(أسبوعيا): ورشة الجيتار، أحمد عبد الرحمن– 3م.

الأربعاء (أسبوعيا): ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي، محمود أحمد-5م.

الأحد (أسبوعيا): ورشة الحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م

مركز جمال عبد الناصر الثقافى بالآسكندرية:

السبت والخميس 1-3-8-15-17/6: ورشة (مدينة الحواديت) -أيمان أحمد عبد الوهاب -5م

أيام 10-11-13-15-17/6: ورشة (كيف تكون قائد ومؤثر في الحياة) د.أحمد محمد سعيد محمد -12ظ

أيام 17-18-20-21/6: ورشة موزاييك "فسيفساء" للأطفال- ندي علي سالم - 11 ص

السبت (أسبوعيا): ورشة أشغال من خرز الكريستال- نجلاء محمود عمران -12ظ

الأحد والثلاثاء (أسبوعيا): ورشة مسرح الطفل أشراف أيمن الليثي -5م

الإثنين والخميس (أسبوعيا): ورش الرسم والتلوين – نورهان عبد اللطيف -2ظ

الأحد والإثنين (أسبوعيا): جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف -11ص

الإثنين والأربعاء (أسبوعيا): ورشة الخط العربي – حسين صبري مرسي -11ص

الأربعاء (أسبوعيا): أجمل الزهور – ولاء محمود يوسف السيد يوسف -12ظ

متحف نجيب محفوظ :

الجمعة (أسبوعيا): ورشة تنمية بعنوان “أساسيات السيناريو السينمائي" أشراف د /شهد مختار 3 م

المعارض

قصر الأمير طاز:

الأحد 11/6: معرض الفنان / محمد وسيم

الخميس 22/6: معرض للحرف اليدوية التراثية

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

الأربعاء 31/5 حتى 12/6: افتتاح معرض بعنوان "أرض البشر" للفنان /مهاب عبد الغفار -8م.

الخميس 15/6 حتى 22/6: افتتاح معرض الفنان د / محمد كشك -7 م.