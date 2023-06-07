الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهم وبراءة شقيقه بسبب خلافات حول "غطاء بلاعة"

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، متهم بالسجن المؤبد وبراءة شقيقه بتهمة قتل شخص وإصابة ابنه، بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشارعبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح. 

وقام المتهمان "حسان"، محصل بشركة مياه الشرب بالقاهرة، و"عبدالله"، بقتل المجني عليه "جمال" عمدا، بأن تعديا عليه، على أثر خلاف بينهما.

وباستخدام "مطواة"، سدد له المتهم الأول طعنات، وتعدى عليه الثاني بضربات بيده حتى توفي متأثرا بإصابته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة السجن المؤبد قتل شخص خلافات غطاء صرف صحي المستشارعبدالشافي السيد عثمان

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