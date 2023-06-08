اليوم.. بيزنطيو مصر يحيون خميس الجسد الإلهيّ ونقل رفات ثيوذورس قائد الجيش

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم، بحلول خميس الجسد الإلهي وذكرى نقل رفات القديس العظيم في الشهداء ثيوذوروس قائد الجيش، وقالت الكنيسة عن الحدث إنه: نعيد للقديس ثاوذورس في 8 شباط. وقد نقل رفاته قبل القرن الخامس من أماسيا في للبنطس إلى مدينة الأوخائيين.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن يوسف الشهير (ابن يعقوب)، عندما أرسل إخوته من أرض مصر إلى منزل أبيه، أعطاهم هذه النصيحة: "لا تتخاصمون في الطريق" وأنا أقول لكم الشيء نفسه: إن هذه الحياة البائسة ليست إلا الطريق المؤدي إلى حياة السعادة؛ لا نتخاصم إذا بعضنا مع بعض في الطريق، فلنسر مع إخوتنا ومرافقينا بروية وهدوء. لكني أقول لكم بوضوح ودون استثناء، لا تتخاصمون البتة إذا أمكن ذلك، ولا تتذرعوا بأي عذر من شأنه أن يفتح باب قلبكم أمام الخصام، فالقديس يعقوب قال بوضوح تام ودون تحفظ: "أن غضب الإنسان لا يعمل لبر الله".

وبالفعل يجب أن نقاوم الشر، وأن نكبح باستمرار وبحزم أخطأ من هم على مسؤوليتنا، لكن بكل روية وهدوء. لا أحد يقدر العقاب الذي ينجم عن الألم حتى وإن رافقه العقل، تمامًا كما أن أحدا لا يقدر العقاب الناجم عن العقل فقط. فإن تغلب الغضب على الليل، وإن "غربت الشمس على غضبنا" وتحول إلى كره لا يعود هنالك من طريقة للتخلص منه، فالغضب يتغذى من ألف قناعة خاطئة وقناعة، لأنه لم يسبق لإنسان غاضب أن أدرك أن غضبه ظالم.

فخير لنا إذ إن نتعلم العيش بعيدًا عن الغضب من أن نرغب في اللجوء إليه باعتدال وحكمة، وإذا ما فاجأنا الغضب بسبب ضعفنا أو نقص فينا، من الأفضل لنا أن نبعده بسرعة بدل أن نرغب في التفاوض معه.