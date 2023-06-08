صغيرة احترفت الرسم.. نغم أشرف: "أنا ابنة معرض الكتاب.. ووالدي اكتشفني"

نغم أشرف، فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، عشقت الرسم منذ نعومة أظافرها، جعلت من الفرشاة صديقة لها، والألوان كانت هي عالمها الخاص الذي تجد فيه نفسها بعيدًا عمّن حولها، لم تتعلم الرسم ولكنها منحة الله إلهية لها، ميزّها بها عن غيرها من الفتيات في عمرها، بدعم من أسرتها التي وفرت لها كل السبل لتنمية هذه الموهبة.

اكتشف والد "نغم" موهبتها في الرسم وقرر دعمها على طريقته الخاصة، حيث كان لها يوميًا، مبلغًا من المال ليحضر به أدوات تساعدها على تنمية موهبتها.

“نغم” بدأت كلماتها لـ"الدستور" قائلًة: "الحمد لله لقيت الدعم من كل عائلتي من صغري، خاصًة بابا اللي يعتبر هو اللي اكتشف موهبتي وقرر ينميها ولا يتجاهلها وكان يأتي بأقلام الرسم على الرغم من ارتفاع ثمنها".

وتابعت: "بدأت الرسم منذ أن كان عمري 8 سنوات، وكنت في المدرسة وأثناء حصة الرسم كنت ارسم المطلوب وحينها اكتشف والدي موهبتي، وكنت فعلًا أدخل مسابقات على مستوي المدارس وكنت دائمًا أحصل على المركز الأول، وكل هذا بدعم من عائلتي".

وأضافت : "والدتي أيضًا كان لها فضل كبير على تنمية الموهبة لديَّ، فدائمًا كانت تذهب بيًّ إلى معرض الكتاب وأي مسابقات خاصة بالرسم كانت أمي تدفعني للمشاركة بها حتي أتمكن أرى حصاد موهبتي في الفوز بهذه المسابقات، كما أنني حاليًا أرسم على حوائط المنزل، وأملأ غرفتي بهذه الرسومات والملابس أيضًا التي يحبها والدي وعائلتي كثيرًا".

حلمها المستقبلي

واختتمت: "نفسي أبقي محترفة والتحق بكلية فنون تطبيقية، خاصًة أنني بدأت في تعلًم الرسم الديجيتال هذه الفترة واتمني أن ربنا يكرمني فيه واحترفه ".

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