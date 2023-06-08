الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صغيرة احترفت الرسم.. نغم أشرف: "أنا ابنة معرض الكتاب.. ووالدي اكتشفني"

نغم أشرف
نغم أشرف

نغم أشرف، فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، عشقت الرسم منذ نعومة أظافرها، جعلت من الفرشاة صديقة لها، والألوان كانت هي عالمها الخاص الذي تجد فيه نفسها بعيدًا عمّن حولها، لم تتعلم الرسم ولكنها منحة الله إلهية لها، ميزّها بها عن غيرها من الفتيات في عمرها، بدعم من أسرتها التي وفرت لها كل السبل لتنمية هذه الموهبة.

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.31.35 PM

اكتشف والد "نغم" موهبتها في الرسم وقرر دعمها على طريقته الخاصة، حيث كان لها يوميًا، مبلغًا من المال ليحضر به أدوات تساعدها على تنمية موهبتها.

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.31.34 PM

“نغم” بدأت كلماتها لـ"الدستور" قائلًة: "الحمد لله لقيت الدعم من كل عائلتي من صغري، خاصًة بابا اللي يعتبر هو اللي اكتشف موهبتي وقرر ينميها ولا يتجاهلها  وكان يأتي بأقلام الرسم على الرغم من ارتفاع ثمنها".

وتابعت: "بدأت الرسم منذ أن كان عمري 8 سنوات، وكنت في المدرسة وأثناء حصة الرسم كنت ارسم المطلوب وحينها اكتشف والدي موهبتي، وكنت فعلًا أدخل مسابقات على مستوي المدارس وكنت دائمًا أحصل على المركز الأول، وكل هذا بدعم من عائلتي".

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.31.33 PM

وأضافت : "والدتي أيضًا كان لها فضل كبير على تنمية الموهبة لديَّ، فدائمًا كانت تذهب بيًّ إلى معرض الكتاب وأي مسابقات خاصة بالرسم كانت أمي تدفعني للمشاركة بها حتي أتمكن أرى حصاد موهبتي في الفوز بهذه المسابقات، كما أنني حاليًا أرسم على حوائط المنزل، وأملأ غرفتي بهذه الرسومات والملابس أيضًا التي يحبها والدي وعائلتي كثيرًا".

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.31.31 PM

حلمها المستقبلي

واختتمت: "نفسي أبقي محترفة والتحق بكلية فنون تطبيقية، خاصًة أنني بدأت في تعلًم الرسم الديجيتال  هذه الفترة  واتمني أن ربنا يكرمني فيه واحترفه ".

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.33.00 PM
WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.33.00 PM
WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.33.01 PM
WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.33.01 PM
WhatsApp Image 2023-06-03 at 12.35.11 AM (1)
WhatsApp Image 2023-06-03 at 12.35.11 AM (1)
WhatsApp Image 2023-06-03 at 12.35.11 AM
WhatsApp Image 2023-06-03 at 12.35.11 AM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.44.49 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.44.49 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.44.50 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.44.50 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.48.05 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.48.05 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.48.07 PM
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.48.07 PM
المسابقات نغم أشرف الد نغم أشر الرسم عائلتي مسابقات ارسم المطلوب حصة الرسم

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد تحسن الأحوال الجوية

الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

السيطرة على حريق شقة سكنية فى عابدين دون إصابات

إحباط تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع بمطار القاهرة

"دهبها لمع في عيني".. بائعة خضار تدفع حياتها مقابل "3 غوايش وسلسلتين" بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس