الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

الرئيس الأنجولي جواو
الرئيس الأنجولي جواو لورنسو

قال الرئيس الأنجولي جواو لورنسو إنه لشرف كبير استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في أنجولا، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس الأنجولي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن الرئيس السيسي يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار أنجولا لتكون بداية جولته الإفريقية، وهذا يعني أن العلاقات بين مصر وأنجولا علاقات مهمة للبلدين".

كما أشار إلى أنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، كما حددنا بعض مجالات التعاون خصوصًا في مجال الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء، بالإضافة إلى مجال أمن المعلومات.

الرئيس الأنجولي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجولا زيارة السيسي لأنجولا

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