الليلة.. عرض الفيلم الكوري My Lovely angel بمركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الموتيرة المصرية منار حسني، اليوم الأربعاء، أمسية سينمائية، يعرض خلالها الفيلم الكوري" "my lovely angel وذلك بمقر المركز في ٣٦ ش شريف بوسط البلد، في تمام الساعة السابعة مساءً.

عر الفيلم الكوري “my lovely angel”

الفيلم الكوري my lovely angel ، أحد الأفلام الاجتماعية وينتمي إلي نوعية الأفلام الروائية الطويلة، إنتاج ٢٠٢١ وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة على نفسه بسبب إعاقته حتى يأتي حادث يغير حياته النمطية.

يذكر أن الفعاليات الثقافية والسينمائية، تُقام تحت إشراف الكاتبة، أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، كما أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة للجمهور ومجانية.

أهم فعاليات مركز الثقافة السينمائية

وكان مركز الثقافة السينمائية، قد قدم فيلم "ملح الجبل " للمخرج الراحل طارق الميرغني، الأسبوع الماضي، والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدى القرى في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتي يستخرجوا الملح من الجبل، كما شارك اللقاء الذي يعقب الفيلم الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

كما شارك مركز الثقافة السينمائية، بالعديد من الفعاليات الفنية بالاحتفالات المقامة بقصر البارون بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء حي مصر الجديدة وذلك بمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق.

وشملت الفعاليات زيارة الضيوف للقصر وعرض فيلم "هاجس" بحضور المخرج عاطف شكري وعقب العرض أقيمت ندوة للدكتورة سحر عبد العال طبيب واستشاري الصحة والارشاد الأسري تحدثت خلالها عن معنى الصداقة والوفاء.

المونتيرة منار حسني

هى مونتيرة مصرية، درست المونتاج بالمعهد العالى للسينما، وتخرجت فى عام 1988، كما حصلت على دبلومة فى المونتاج فى عام 1993، ولله بصمة سينمائية، في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها "أحلى الأوقات"، "حريم كريم"، "الشوق"، "الثمن"، وفي الدراما قدمت كل من مسلسل "دوران شبرا"، "فرح ليلى"، "شمس".