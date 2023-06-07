الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": 900 ألف فرنسى شاركوا فى تظاهرات ضد قانون التقاعد

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الوضع في فرنسا في ظل الاحتجاجات والتظاهرات ضد قانون التقاعد، مشيرًا إلى أن التظاهرة رقم 14 في فرنسا انتهت وأعداد المتظاهرين تتراجع.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت في الأمس عن تظاهر 281 ألفًا في تلك التظاهرة، في الوقت الذي أعلنت فيه النقابات العمالية عن تظاهر 900 ألف مواطن فرنسي.

وتابع: "أكد المشرفون على تلك التظاهرات أن حالات الاعتداءات قلّت بشكل كبير بين قوات الشرطة الفرنسية والمتظاهرين".

وأشار إلى أنه تم توقيف 28 فردًا فقط في تظاهرة أمس على خلفية عمليات الاعتداءات والحرق في مدينة رين وباريس.

واستكمل: "ربط المختصون بين قلة أعداد الموقوفين وحديث رئيس شرطة باريس الذي أكد استعداد قوات الشرطة الفرنسية لهذه التظاهرة والتعامل بكل قوة مع المخربين".

قانون التقاعد أزمة قانون التقاعد الاحتجاجات بفرنسا ضد قانون التقاعد قانون التقاعد الجديد بفرنسا خالد شقير القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"الوزراء" يوافق على قانون لجوء الأجانب ويلزمهم بعدد من الضوابط

وزير الصحة: جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف فى أنظمة إفريقيا الصحية

"عايشين في خطر".. نجلة مسن توفي تحت الأنقاض بالمنوفية تناشد المسؤولين بإعادة بناء المنزل

تقارير: رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية للمدراس الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟