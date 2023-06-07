"القاهرة الإخبارية": 900 ألف فرنسى شاركوا فى تظاهرات ضد قانون التقاعد

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الوضع في فرنسا في ظل الاحتجاجات والتظاهرات ضد قانون التقاعد، مشيرًا إلى أن التظاهرة رقم 14 في فرنسا انتهت وأعداد المتظاهرين تتراجع.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت في الأمس عن تظاهر 281 ألفًا في تلك التظاهرة، في الوقت الذي أعلنت فيه النقابات العمالية عن تظاهر 900 ألف مواطن فرنسي.

وتابع: "أكد المشرفون على تلك التظاهرات أن حالات الاعتداءات قلّت بشكل كبير بين قوات الشرطة الفرنسية والمتظاهرين".

وأشار إلى أنه تم توقيف 28 فردًا فقط في تظاهرة أمس على خلفية عمليات الاعتداءات والحرق في مدينة رين وباريس.

واستكمل: "ربط المختصون بين قلة أعداد الموقوفين وحديث رئيس شرطة باريس الذي أكد استعداد قوات الشرطة الفرنسية لهذه التظاهرة والتعامل بكل قوة مع المخربين".