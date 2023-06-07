الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يُخطط لمنح شارة القيادة لـ"بنزيما" بدلًا من "حجازى"

أحمد حجازي وكريم
أحمد حجازي وكريم بنزيما

تحوم الشكوك حول هوية اللاعب الذي سيكون قائدًا لفريق اتحاد جدة السعودي، خاصة بعد انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الفريق.

وكشفت بعض التقارير السعودية عن أن أحمد حجازي سيترك شارة قيادة اتحاد جدة، من أجل بنزيما، بعد انضمام الأخير إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.                          

 

كريم بنزيما يهدد أحمد حجازي بشأن شارة قيادة اتحاد جدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفتي "سبورت والميدان" السعوديتين، فإن بنزيما سيحصل على شارة قيادة اتحاد جدة بدلًا من أحمد حجازي في الموسم الجديد 2023/2024.

واستندت الصحف السعودية في تكهناتها، على السيناريو الذي حدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على شارة قيادة فريق النصر عند انضمامه إلى صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.

يأتي ذلك بعدما منحت إدارة اتحاد جدة القميص رقم 9 الذي كان يخص النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، هداف دوري روشن السعودي في الموسم الماضي.

 

اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده مع كريم بنزيما حتى صيف 2026

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلن تعاقده مع كريم بنزيما حتى صيف 2026، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ويستعد كريم بنزيما للمشاركة مع فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023.

وسيشارك فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره صاحب البلد المستضيف، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي، بعد غياب 14 عامًا وللمرة الثانية في تاريخه.

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