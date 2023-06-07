الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة شقة مخدومتها بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة تجديد حبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأنه المتهمة تعمل خادمة فى المنازل وتتوجه كل فترة لتنظيف منزل الضحية ، وتمكنت من سرقة 80 ألف جنيه من داخل مسكنها بأسلوب المغافلة.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة تفيد بقيام خادمتها بسرقة مبلغ مالي من داخل محل سكنها بأسلوب المغافلة وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم ضبط المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية التحقيقات الأولية القاهرة القاهرة الجديدة المتهم تحريات الامن

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