آمال عريضة لتصحيح المسار بانتخابات مجلس الأمة الكويتي.. ما مدى تأثيرها؟

كشف الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، مدى تأثير نتائج الانتخابات لمجلس الأمة الكويتي وحدودها، لافتا إلى أن العقود الأخيرة شهد مجلس الأمة الكويتي الحل أكثر من مرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "إن هذه الانتخابات جرت في 5 دوائر تشمل محافظات الكويت، من خلال 759 لجنة لاختيار 50 عضوا من بين 207 مرشحين، وهو العدد الأقل بالانتخابات البرلمانية الكويتية منذ 5 عقود مضت".

وأضاف: "صدر مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات في 6 يونيو الجاري، وهو ما تم بالأمس وتم الإعلان المبدئي لنجاح 50 عضوا بينهم امرأة واحدة فقط".

وأكد أن تلك الانتخابات تعد لإعادة تصحيح المسار بالحياة البرلمانية، بعد تعرضها لمصاعب جمة بين البرلمان والحكومة الكويتية وهو ما خلف عبئا على المواطن الكويتي.