الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلق على فيديو خادش للحياء داخل إحدى المدارس الدولية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تداولت صفحات السوشيال ميديا، فيديو داخل إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس التابعة لنظام التعليم الفرنسي، يحتوي على مشاهد عري خادشة للحياء وألفاظ خارجة، لأطفال في مرحلة الابتدائي تتراوح أعمارهم ما بين الـ8 و9 سنوات.

وأكد مصدر مسئول داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة، أن هذا الفيديو المتداول ليس العام الحالي، بينما كان العام الماضي بالفعل.

وأكد المصدر، أن الوزارة اتخذت في هذا الوقت قرار سريع، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وانتهى هذا الموضوع العام الماضي.

وأضاف المصدر، أن الوزارة أصدرت تعليمات، لجميع المدارس الدولية، في ذلك الوقت، بمنع عرض هذا النوع من الأفلام أو المشاهد للأطفال مرة أخرى.

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