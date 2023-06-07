الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: جهود مصرية كبيرة لدفع الأوبئة عن إفريقيا خلال الـ9 سنوات الأخيرة

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مصر خلال السنوات الـ9 الأخيرة حققت طفرة كبيرة على كافة الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية، خاصة وأنها رمانة الميزان فى المنطقة، وكان لأفريقيا نصيب كبير من الاهتمام خلال هذه الفترة على وجه التحديد.

وتابع القطامى: "مصر كانت ولا تزال هي الحضن الكبير للقارة السمراء، والبوابة الأفريقية وذلك فى مختلف القطاعات والرؤي، وفى المجال الطبي والصحة تتنوع المساعدات المصرية وهذا يأتي انطلاقا من الدور المصرى والمسئولية تجاه القارة الأفريقية، حيث  نجحت مصر فى دعم ومساندة الأشقاء فى أفريقيا، وتمكنت من المساهمة فى دفع مخاطر الأمراض والأوبئة".

واستكمل عضو مجلس النواب: "ساهمت مصر خلال هذه الفترة  فى إنشاء المستشفيات ودور الرعاية الصحية والتأهيل، حيث قدمت السلطات الصحية العديد من المساعدات الطبية، وهذا يؤكد نجاح القيادة السياسية المصرية ببراعة فى إعادة مصر إلى مكانتها فى القارة بجهود دؤوبة ومتواصلة، وكانت مصر العود والسند للأشقاء فى القارة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة، ومن ثم استأنفت  مصرحضورها الواسع ونشاطها الكبير فى العمق الأفريقى، ومن المتوقع أن نشهد مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة فى هذا الصدد واستكمال الجهود المبذولة.

النائب عمرو القطامي دفع الأوبئة السنوات الـ9 الأخيرة المجال الطبي والصحة الدولة المصرية

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