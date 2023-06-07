الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة سيناء تعلن الحد الأدنى للتقدم لكلياتها لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول للطلاب حاملي الشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، وذلك بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، مع تخفيض في المصروفات تصل إلى 40% بفرع الجامعة بالعريش و30% بفرع الجامعة في القنطرة.

وأوضحت الجامعة أن الحد الأدنى للتقديم في كلية طب الأسنان بفرع الجامعة بالقنطرة 80% و78% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية طب العلاج الطبيعي 75% بفرع الجامعة في القنطرة و73% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية الصيدلة 70% بفرع الجامعة في القنطرة و68% بفرع الجامعة في العريش.

وأضافت الجامعة أن الحد الأدنى للتقديم في كلية الهندسة بفرع الجامعة في القنطرة 65% و63% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 60% بفرع الجامعة في القنطرة وفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في باقي الكليات وهي الإعلام والإدارة 58% سواء في كليات الجامعة بفرعي القنطرة والعريش.

كانت أعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول المبكر للعام الجامعي المقبل للقيد بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بتخفيض 40% من المصروفات لطلاب فرع العريش و30% لطلاب فرع القنطرة.

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