الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خاص.. الزمالك رشّح خروج حسام عبد المجيد للإعارة.. وهذا رأي أوسوريو

حسام عبد المجيد لاعب
حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك

رشح مجلس إدارة نادي الزمالك، خروج حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإعارة من أجل اكتساب الخبرات والعودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء.

وعلم "الدستور" أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض بشكل قاطع رحيل حسام عبد المجيد وأكد أن الفريق في حاجة لجهوده، وأن اللاعب خامة ممتازة وقابلة للتطوير، ولديه القدرة على اللعب في أكثر من مركز.

كما علم "الدستور" أن حسام عبد المجيد يرفض الإعارة داخل الدوري المصري، ويفضل الإعارة خارج الدوري المصري،
لأنه يرى أنه حقق مع الزمالك دوري وكأس، فلم يلعب في فرق في منتصف الدوري أو فرق متزيلة الدوري.


وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.

إدارة نادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس حسام عبد المجيد مجلس إدارة نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري

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