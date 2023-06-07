سفير عمان: نواجه تحديات كبيرة فى مجال الإعلام والصحافة التقليدية

قال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن البشرية تعيش منذ فترة طويلة خاصة بعد التطور التقني والتكنولوجي، تحديات كبيرة وتطورًا متسارعًا لهذه التقنية على مناحي الحياة كافة.

وأضاف السفير خلال المنتدى الإعلامي المصري العماني، الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، أنه أطلق كتاب اسمه الثورة الصناعية، يركز على الثورة الصناعية ويسلط الضوء بشكل مبسط على تسخير التكنولوجيا في مجالات متعددة مؤثرة في الحياة بدءًا من التعليم وهو الأساس مرورًا بالصناعة.

وأشار إلى أن بعض الدول تحاول أن تختصرها على مواطنيها وأن تمنع هذه التقنية حماية لهذه الفئات، مضيفًا أنه حينما نأتي لمهنة الصحافة والإعلام، علينا النظر إلى كيف أصبحت هذه المهنة سلبًا وإيجابًا بعد هذا التطور والتزاوج بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة وكيف أصبحت مؤثرة بشكل متسارع على صناعة النشر والمحتوى.

وتابع: "علينا النظر إلى كيفية أن نعيش مع هذا التحول الكبير وأن نواكبه".

واستكمل :"أن مهنة الصحافة مهنة المتاعب، وكنا نتحدث دائمًا عن صعوبة هذه المهنة، وكنت أعمل في الإعلام قبل العمل الدبلوماسي، مضيفًا أن هناك معاناة يومية فيمن يمتهن هذه المهنة.

وأوضح السفير، أن مصر أول دولة قام بزيارتها السلطان هيثم رئيس دولة عمان، وهذا تأكيدًا على المحبة لهذه الدولة ولها معنى كبير، مشيرًا إلى أن السلطان قابوس رئيس الدولة السابق كان يردد دائمًا أن مصر هي عمود الخيمة العربية.

وأشار السفير، إلى أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال الإعلام والصحافة التقليدية، وذلك بسبب التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، ويجب مواكبة تلك التكنولوجيا.

وتابع: "نحن أمام تحد كبير في زيادة تكلفة إنتاج الصحيفة اليومية من أوراق وأحبار وغيرها، وعلينا أن نعترف بأن وسائل التقنية الحديثة تهم جيلًا كبيرًا، ونحن أمام تحد، وعلينا البحث عن معالجة ذلك".

وطالب السفير، بضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة وهي فرصة وعلينا أن نفكر بشكل علمي فى هذه التحديات، بجانب التضامن العربي، وعلينا أن نستثمر هذه اللحظة، وخاصة فى السنوات الماضية التي شهد فيها العالم العربي تصدع والاقتصاد هو التحدي الأكبر وعلينا بالتعاون الاقتصادي.

واستكمل: "علينا أن ندافع بعقل عن الصحافة الورقية، متمنيًا أن يفرز هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى المسئولين عن وسائل الإعلام والصحف، والتقنية هى التحدي الأكبر وعلينا ألا نضع رأسنا فى الرمال".