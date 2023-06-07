محافظ شمال سيناء يسلم هدية الرئيس للأم المثالية

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السيدة، إبتسام حسن حسين، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها.

كما سلم المحافظ الأم المثالية وسام الكمال من الطبقة الثانية من رئيس الجمهورية وشهادة تقدير، تقديرًا لما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، وذلك في حضور على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

وقدم المحافظ التهنئة للأم المثالية، معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء وتضحيات ورعاية أبنائها الأربعة خاصة وأن أحدهم من ذوي القدرات الخاصة، ما أهلها للحصول على المركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

ووجه المحافظ عظيم الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعاية أبنائه من مختلف المحافظات وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء، فضلًا عن تقديره للمرأة المصرية وخاصة الأم المصرية لجهودها في رعاية أبنائها والحفاظ علي أسرتها.

من جانبه أكد علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية علي مستوي المحافظة عدد 15 سيدة، انطبقت الشروط على 9 سيدات وتم اختيار سيدتين منهن وارسال طلبيهما للوزارة لاختيار احداهما كأم مثالية علي مستوي المحافظة، حيث تم اختيار السيدة إبتسام حسن حسين الأم المثالية علي مستوي المحافظة.