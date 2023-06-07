الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الزمالك يزف بشرة سارة للاعبين خلال ساعات

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 30 مباراة، حيث يتبقى له 4 مباريات فقط في دوري هذا الموسم، يتواجد 5 لاعبين بالفريق تنتهي عقودهم بنهاية الشهر الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

وتمنح فترة توقف بطولة الدورى الممتاز فرصة للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتقرب أكثر من لاعبى الأبيض بعيداً عن ضغط المباريات من أجل تحفيظهم طريقة لعبه

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.

الكولومبي خوان كارلوس فريق الزمالك مسئولو نادي الزمالك نهاية الشهر الجاري مستحقات اللاعبين صرف مستحقات اللاعبين

الأكثر قراءة

«نستله» مصر توقع أول اتفاقية من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا مع "شيفت إي في" لتحويل أسطولها إلى سيارات كهربائية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

دبلوماسية أرجنتينية: حريصون على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر

الزمالك يفاوض نادر السيد لاستعادة ابنه أحمد (خاص)

"إعلام الجامعة العربية المفتوحة" تناقش مشروعات تخرج قسم الإعلام الإلكتروني

"تأثير الأزمة السودانية على مصر".. جلسة نقاشية بالأكاديمية الوطنية للتدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟