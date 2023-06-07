مجلس الزمالك يزف بشرة سارة للاعبين خلال ساعات

قرر مسئولو نادي الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 30 مباراة، حيث يتبقى له 4 مباريات فقط في دوري هذا الموسم، يتواجد 5 لاعبين بالفريق تنتهي عقودهم بنهاية الشهر الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

وتمنح فترة توقف بطولة الدورى الممتاز فرصة للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتقرب أكثر من لاعبى الأبيض بعيداً عن ضغط المباريات من أجل تحفيظهم طريقة لعبه

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.