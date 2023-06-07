الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتحرى عن تفاصيل مقتل شاب فى أوسيم

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول مقتل شاب على يد آخر بأوسيم، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع شخص في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى “ممدوح م ع”، وبه جرح بالرأس.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي لقى مصرعه على يد شاب في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

شمال الجيزة اوسيم التحريات

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