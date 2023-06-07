الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تأجيل حفل مناقشة "ظلال زرقاء" لـ زين عبد الهادي بالمركز الدولي للكتاب

صورة حفل التوقيع
صورة حفل التوقيع

أعلن المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن تأجيل حفل توقيع ومناقشة ديوان «ظلال زرقاء.. على حائط أبيض مائل» للدكتور زين عبد الهادي، الذي كان مقررا تنظيمها في السادسة مساء غدا الخميس، وذلك لسوء الأحوال الجوية، حسب ما تم إعلانه من الأرصاد الجوية، بوجود عاصفة رملية.
يشارك في المناقشة كل من الكاتبة شرين العدوي، والدكتورة نانسي إبراهيم، ويدير المناقشة الكاتبة رابعة الختام، في حضور مجموعة من المثقفين والكتاب، ومحبي زين عبد الهادي.

ديوان ظلال زرقاء زين عبد الهادي المركز الدولى للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الأحوال الجوية رابعة الختام شرين العدوي نانسي إبراهيم

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