تأجيل حفل مناقشة "ظلال زرقاء" لـ زين عبد الهادي بالمركز الدولي للكتاب

أعلن المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن تأجيل حفل توقيع ومناقشة ديوان «ظلال زرقاء.. على حائط أبيض مائل» للدكتور زين عبد الهادي، الذي كان مقررا تنظيمها في السادسة مساء غدا الخميس، وذلك لسوء الأحوال الجوية، حسب ما تم إعلانه من الأرصاد الجوية، بوجود عاصفة رملية.

يشارك في المناقشة كل من الكاتبة شرين العدوي، والدكتورة نانسي إبراهيم، ويدير المناقشة الكاتبة رابعة الختام، في حضور مجموعة من المثقفين والكتاب، ومحبي زين عبد الهادي.